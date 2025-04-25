В России высказались об ответной ликвидации высших офицерских чинов ВСУ

Россия отвечает на теракты против высокопоставленных военных, но делает это с помощью ракетных ударов высокоточного оружия, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что акты возмездия не афишируются так, как это делается на Украине. Они, по его словам, реализуются с помощью высокоточного оружия, в том числе и в демонстрационных целях.

«Это целесообразно для наших людей, чтобы россияне чувствовали уверенность и понимали, что ответка прилетает на сторону противника. Украина же это делает в пропагандистских целях», — объяснил Колесник.

Он также добавил, что Россия не делает такие акты возмездия общественно опасным способом с помощью подрывов, потому что могут пострадать невинные люди. Также, по его словам, такие случаи не персонифицируются, поскольку воспринимаются спокойно.

«Уничтожить врага можно же разным способом. Не обязательно это должна быть работа агента. Достаточно ракет — и на небо улетит довольно серьезное количество высокопоставленных чинов», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Golf взорвался в городе Балашихе Московской области. В результате ЧП погиб высокопоставленный офицер Генерального штаба Министерства обороны России — генерал Ярослав Москалик.