Очередной теракт в отношении высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны России произошел в Москве, в пятницу, 25 апреля. Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Ярослав Москалик погиб при взрыве в Балашихе. На месте взрыва найдены следы поражающих элементов СВУ.

Покушение на 59-летнего Ярослава Москалика произошло около 10.30 у дома на бульваре Нестерова. Генерал вышел из подъезда своего дома и направился на службу. В тот момент, когда военнослужащий проходил мимо припаркованного неподалеку автомобиля марки Volkswagen, произошел взрыв. Уже известно, что легковушку подорвали с помощью самодельного взрывного устройства, которое было заложено внутри машины. Террористы судя по всему активировали бомбу дистанционно, дождавшись выхода своей жертвы из подъезда. Не исключено также, что они могли наблюдать за генералом из одной из квартир многоэтажки или следили за ним с помощью трансляции, установив камеру неподалёку.

Выяснилось также, что предыдущая владелица Volkswagen продала старую машину приезжему из Азербайджана ещё в январе. Затем машина попала в руки 26-летнему мужнины, который уже через неделю перепродал иномарку. Последним владельцем машины стал 40-летний уроженец приграничного украинского города Сумы. По некоторым данным, последний владелец машины получил российский паспорт еще в 2015 году. Известно также, что ранее он работал на «Азовстали» в Мариуполе, после сокращения регулярно подрабатывал в России. Автомобиль появился у подъезда за несколько дней до покушения.

Судя по характеру покушения, за погибшим вероятнее всего велась слежка, которая заняла, несколько месяцев. За это время террористы выяснили полный распорядок дня генерала, привычки.