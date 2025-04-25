Сын замдиректора ЦРУ погиб во время штурма в Донецкой области

Сын замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Глосс погиб во время штурма в Донецкой области. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В 2023 году он приехал в Крым. В своих социальных сетях Глосс писал, что собирается получить российское гражданство. Сообщается, что он создал аккаунт в VK, где подписался на группы про Ленина, коммунизм, публиковал видео с президентом России Владимиром Путиным.

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Позднее стало известно, что Майкл Глосс числился в составе 137 полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации (ВДВ РФ). «4 апреля 2024 года погиб во время штурма в Донецкой области под Раздоловкой и Веселым», — сказано в публикации.