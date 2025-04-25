Военкор показал французский отряд БПЛА, воюющий за ВС РФ

Военкор Рогаткин показал французский отряд БПЛА, воюющий за ВС РФ
Военкор ВГТРК Александр Рогаткин опубликовал в своем Telegram-канале анонс репортажа "Нормандия-Неман. Возвращение".
Он посвящен отряду БПЛА, в котором в зоне СВО вместе с российскими бойцами воюют французские добровольцы.
Ранее "РГ" писала об этом необычном подразделении, взявшем имя легендарного авиаполка времен Второй мировой войны. Основал его гражданин Франции Сергей Мюнье, отправившийся в Донбасс по зову сердца еще в 2014 году.
Судя по анонсу, через интернациональный отряд прошло уже около тридцати французов. Некоторые из них уже подали заявление, желая получить российское гражданство. Есть у добровольцев, что сказать президенту своей страны Макрону по поводу его идеи разместить французские войска на Украине.