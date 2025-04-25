Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения.

ВС РФ в последние несколько дней развивают наступление на широком фронте от Мирнограда до Дзержинска с общим вектором на Константиновку – крупнейший логистический узел ВСУ перед Краматорско-Славянской агломерацией. Минобороны сообщает о занятии населенных пунктов Сухая Балка, Калиново, Тарасовка и Березовка. Все они расположены западнее Дзержинска.

Активизация фронта на этом направлении стала фиксироваться с начала апреля. К середине месяца ВС РФ рывком заняли Пантелеймоновку и Александрополь, после чего началось срезание крупного «кармана», который сформировался еще в прошлом году в результате наступательных действий ВС РФ и освобождения Новгородского (Нью-Йорк).

Несмотря на то, что до штурма Константиновки еще далеко, противник уже начал выводить из поселка основные силы и окапываться чуть севернее, в районе Дружковки. В самой Константиновке строят опорные пункты. В поселке практически нет многоэтажной застройки, но есть небольшая промышленная зона и железнодорожное полотно с вокзалом.

ВСУ строили оборону поселка на этом обширном участке по трем внешним линиям. Первая проходила от Калиново до Сухой Балки и уже практически преодолена. Вторая идет от Александрополя через поселок Зоря до Романово, а далее вплоть до Дзержинска. Эта линия также уже вскрыта российскими штурмовыми группами.

Дополнительную сложность представляет укрепрайон противника в районе сел, стоящих на железнодорожном полотне трассы Дзержинск – Константиновка: Щербиновка, Катериновка, Петровка, ж\д станция Кривой Торец и поселок Клебан-Бык. ВСУ сформировали здесь отдельный оборонительный рубеж, обойти который можно сильно восточнее Дзержинска по другому железнодорожному полотну от Дылеевки.

Это движение уже началось в последние пару дней, но события в этом районе сильно завязаны на бои за пригороды Дзержинска. Без решения вопроса с самим городом и терриконами вокруг него наступать в промежуток между Константиновкой и Часовым Яром очень рискованно, поскольку фланг этой группы останется неприкрытым.

В свою очередь к западу от Дзержинска, на участке от Тарасовки до Нелеповки, сформировалось самостоятельное оперативное направление. Обнуление первого и разрушение второго уровня обороны противника приведут не только к тому, что линия боевого соприкосновения откатится до реки Бычок, но и к взятию в полукотел Клебан-Быкской группировки ВСУ.

Таким образом, будут созданы первые предпосылки для начала штурма Константиновки.

ВСУ держат на линии от Тарасовки до Нелеповки 111-ю и 109-ю бригады теробороны, 93-ю омбр и отдельный танковый батальон так называемой президентской бригады, восстановленный после разгрома в Угледаре. Бронетанковые силы закрывают вход в долину реки Бычок в районе населенного пункта Новооленовка, а основные укрепления противника расположены на высотах берега реки.

ВСУ раз за разом стараются выстроить ограниченные по длине оборонительные линии, у которых обрываются фланги. Там ВС РФ их и обходит, поскольку голый фланг – враг обороны. Пространство между укрепами ВСУ контролируют дронами. Это очень спорная тактика, поскольку дроны сплошную линию фронта не составляют. А в случае с Новооленовкой впритык к укрепам проходит трасса из Покровска в Константиновку, которую вполне можно использовать для флангового обхода.

Другой вопрос, что пока не было отмечено переброски противником на этот участок дополнительных подкреплений. Основной акцент обороны противника был сделан на Клебан-Быкский участок и на попытки любой ценой удержать терриконы и шахты в пригородах Дзержинска. Но в последнюю неделю натиск противника у Дзержинска ликвидирован, а обширное пространство до Нелеповки и шахты имени Матроны Московской перешло в серую зону.

Конечно, оборона противника в Щербиновке и Клебан-Быке представляет серьезный вызов, но идущая сейчас ликвидация кармана западнее города изолирует эти укрепрайоны. Для снабжения соединений, которые неминуемо застрянут в Клебан-Быке и особенно в Щербиновке, можно будет использовать только единственную дорогу из Константиновки. Там недалеко, но в случае перехода Нелеповки под контроль ВС РФ получается крупный котел.

Симптомов отхода противника с этих позиций пока нет. Скорее всего, украинский Генштаб полагает, что оборонительная линия ВСУ по реке Бычок устойчива, и ВС РФ, дойдя до нее, остановятся.

Операция по срезанию котла западнее Дзержинска – одна из немногих, которые проводятся на широком фронте, но в то же время изолированно от других важных участков линии боевого соприкосновения. Крупная Дзержинская городская и промышленная агломерация естественным образом разделяет фронт на западный и восточный участки. Даже события в Часовом Яре, которые тоже являются частью наступательной операции на Константиновку, удалены от текущих событий на выступе.

Как следствие такой географии, на участке от Тарасовки до Леонидовки войска действуют в самостоятельном режиме, не отталкиваясь от событий на своих флангах. С востока наступление прикрыто самой дзержинской агломерацией, а с запада граничит с группировкой, ведущей операции против Покровска. А это уже другое самостоятельное оперативное направление, которое двигается сейчас не столько к самому городу, сколько прямо на запад к границе Днепропетровской области.

Вполне вероятно, что ВС РФ, взломав у Новооленовки третью линию обороны противника (это сложная, но решаемая задача), изменят вектор наступления. Скажем, включится восточный участок с целью облегчить положение в Часовом Яре.

Но надо помнить, что от Клебан-Быкского водохранилища до Константиновки буквально три-четыре километра, и единственное, что может сдерживать от рывка к поселку, это наличие на фланге Клебан-Быкского укрепрайона противника. В каком бы полуокруженном состоянии он ни находился, все равно он представляет собой фланговую угрозу для любых сил, которые решат рывками двигаться на Константиновку.

Таким образом, можно предположить, что после выхода и закрепления ВС РФ на реке Бычок и полного срезания кармана будут предприняты операции по устранению Клебан-Быкской группировки ВСУ со смещением вектора наступления на восточный участок оперативной группы с центром в Дзержинске. Это займет время, но в итоге получится почти идеально прямой фронт перед Константиновкой. А дальше уже дело техники.