Пакистан готовится к мести от Индии

Власти Пакистана готовятся к возможному нападению с индийской стороны, они готовы ответить на него «в полную силу». Об этом заявил министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф.

«Скандал из-за забастовки может привести к „тотальной войне“ между Индией и Пакистаном <...> Власти Пакистана в полную силу ответят на нападение», — заявил Хасиф.

Его заявление приводит индийское издание HSBC.

Все это происходит после атаки, которую власти Индии назвали терактом. Тогда было убиты десятки туристов. В итоге власти Индии решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана. Они аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.