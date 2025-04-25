Пакистан готовится к мести от Индии
Власти Пакистана готовятся к возможному нападению с индийской стороны, они готовы ответить на него «в полную силу». Об этом заявил министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф.
«Скандал из-за забастовки может привести к „тотальной войне“ между Индией и Пакистаном <...> Власти Пакистана в полную силу ответят на нападение», — заявил Хасиф.
Его заявление приводит индийское издание HSBC.
Все это происходит после атаки, которую власти Индии назвали терактом. Тогда было убиты десятки туристов. В итоге власти Индии решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана. Они аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.