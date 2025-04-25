Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящий момент воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

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Уточняется, что тревога на территории Сумской области звучит уже около получаса. Спустя некоторое время, в 09:42 сирены зазвучали в остальных областях страны.

Помимо прочего, воздушная тревога объявлена на подконтрольных вооруженным силам Украины частях Запорожской и Херсонской областей.