Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение двух месяцев активно применяли фосфорные боеприпасы против наступающих российских войск. Об этом в интервью рассказал военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Киндер, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что использование фосфорных снарядов вызвало многочисленные ранения среди российских солдат, а также ожоги и удушья. По его словам, военные задыхались, блиндажи горели. Киндер добавил, что обстрелы фосфорными боеприпасами велись практически ежедневно в течение двух месяцев. По его словам, в сутки ВСУ использовали от 30 до 40 ракет.

Ранее командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон рассказал о выставленных в Курской области ловушках ВСУ. По его словам, сапер может быть уверен, что сейчас начнет свою работу, однако в этот момент происходит взрыв.

До этого стало известно, что ВСУ в качестве основы для разведки на фронте в Луганской народной республике используют в основном бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Также на фронте возросло число случаев применения разведывательных дронов со стороны ВСУ.