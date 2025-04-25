В США рассказали о «едва не потерпевшем неудачу» российском Су-35

Российский Су-35 при своем создании в 1990-х годах «едва не потерпел неудачу». Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Рубен Джонсон уверяет, что самолет Су-27М с момента своего дебюта в начале 1990-х претерпел существенные изменения.

«Первоначальная версия столкнулась с трудностями в производстве и не пользовалась экспортным спросом, что заставило компанию "Сухой" провести масштабный ребрендинг и модернизацию самолета в 2000-х годах», — пишет автор.

Джонсон напоминает, что Су-35С получил улучшенные двигатели, модернизированную систему управления вектором тяги и новую радиолокационную станцию.

Ранее Telegram-канал Fighterbomber заметил, что истребители Су-35С, которые оснащают современной радиолокационной станцией, заменяют самолеты А-50.

В марте глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что растущий спрос на российские боевые самолеты подтверждает, что они лучшие в мире.