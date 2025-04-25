На границе Индии и Пакистана в Кашмире произошла стрельба

В минувший четверг вечером на границе Индии и Пакистана в Кашмире началась перестрелка. Как сообщил индийский телеканал NDTV, вооруженные силы Индии "эффективно ответили" на провокационный огонь, открытый пакистанскими войсками на линии фактического разграничения между двумя государствами.

© Российская Газета

Информации о жертвах не поступало.

Отметим, что напряженность на индо-пакистанской границе в Кашмире является перманентной, а боестолкновения низкой интенсивности в Гималаях происходят каждый месяц, но редко попадают в заголовки мировых СМИ.

Однако текущая резкая эскалация отношений между Индией и Пакистаном вызвана произошедшим 22 апреля терактом в туристическом городе Пахалгам в индийском Кашмире. Жертвами нападения стали 26 человек. В Индии считают, что за терактом в Пахалгаме стоит терячейка, связанная с радикальной исламистской группировкой "Лашкар-е-Тайба" (организация признана экстремистской и запрещена в России), которая поддерживается из Пакистана. О наличии у Индии выявленных доказательств "трансграничных связей" теракта заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

23 апреля Нью-Дели объявил о высылке пакистанских дипломатов, закрытии въезда в страну гражданам Пакистана и разрыве соглашения о распределении водных ресурсов между Индией и Пакистаном от 1960 года. В ответ Исламабад объявил о немедленном закрытии своего воздушного пространства для всех принадлежащих Индии и эксплуатируемых ею авиакомпаний. Также приостановлена вся двусторонняя торговля с Индией и перекрыты поставки пакистанских товаров на индийский рынок через третьи страны.

Кроме того, согласно поступающим сообщениям из Исламабада, отменяются отпуска для военнослужащих армии Пакистана и начаты военные учения с боевой стрельбой.