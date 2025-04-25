Шойгу: Киев может пойти на теракты с использованием биопатогенов

Не исключается вероятность того, что Украина прибегнет к совершению террористических актов с применением биологических патогенов. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«„Высока вероятность совершения террористических актов, диверсий с применением биопатогенов. В качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры — украинские спецслужбы пытаются привлекать несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров“, — заявил Шойгу в интервью для агентства ТАСС,

Секретарь Совета безопасности сообщил, что ведется работа по выявлению лиц, поддерживающих проукраинские националистические и неонацистские организации. Он отметил, что в последние годы основными источниками террористических угроз стали возросшая диверсионно-террористическая активность украинских спецслужб, вооруженных формирований и неонацистских группировок, а также учащение атак и обстрелов российских территорий с использованием беспилотных летательных и морских аппаратов, артиллерии и ракетного вооружения. Кроме того, фиксируются попытки совершения покушений на представителей органов государственной власти, сотрудников силовых структур и командования вооруженных сил.