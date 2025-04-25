Появились кадры из атакованного десятками беспилотников ВСУ Крыма

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Крыма. Их публикует Севастополь».

На кадрах слышны несколько звуков взрывов, за которым следуют вспышки. Затем на видеозаписи слышен жужжащий звук мотора пролетающего мимо беспилотника.

ВСУ атаковали Крым в ночь на пятницу, 25 апреля. Жители Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки.

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По данным Минобороны, за ночь над Крымом сбили 59 беспилотников, еще 11 перехватили над Черным морем. Всего над Россией за ночь сбили 79 беспилотников.