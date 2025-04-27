Министр обороны Пакистана высказался о риске обмена ядерными ударами

Высказывание министра обороны Пакистана прозвучало на фоне эскалации после трагической атаки на туристов в Джамму и Кашмире.

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Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о низкой вероятности обмена ядерными ударами между Пакистаном и Индией, передает РИА «Новости».

В интервью агентству он подчеркнул: «Индия и Пакистан – обе ядерные державы, но я не думаю, что дело зайдет так далеко».

Эта позиция прозвучала после нападения террористов у города Пахалгам в Джамму и Кашмире, где в результате стрельбы погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России организацией «Лашкар-и-Тайба».

Власти Индии в ответ на события аннулировали действующие визы для граждан Пакистана и прекратили их выдачу с 27 апреля.

В ответ Пакистанский комитет нацбезопасности объявил о приостановке всей торговли с Индией и закрытии воздушного пространства для индийских авиакомпаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители приграничных деревень Индии стали приводить в порядок подземные укрытия из-за опасений эскалации конфликта с Пакистаном, недавний кровавый теракт в Индии угрожает перерасти в полномасштабную войну между странами, а обе стороны ведут активные военные приготовления.

Российским гражданам порекомендовали отложить поездки в Пакистан из-за роста напряженности.

По мнению экспертов, может вынудить Нью-Дели нанести удары по лагерям боевиков, поскольку после событий 2019 года ожидается жесткая реакция.