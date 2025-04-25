Депутат ГД предложил США и РФ провести аудит поставок оружия Киеву

Россия и США могут организовать совместный аудит поставок оружия Киеву и процесса перепродажи переданного вооружения третьим странам. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

"Этот аудит может стать совместным проектом России и США, учитывая объем информации об утечках украинского оружия, которой обладает Российская Федерация", - подчеркнул он.

Как напомнил депутат, появились данные о том, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ЮАР президент страны Сирил Рамафоса может попросить от него объяснений по вопросу предполагаемой причастности Украины к вооружению боевиков в Африке.

Кроме того, по словам Шхагошева, военная помошь Киева боевикам Африки и Ближнего Востока начинает носить системный характер. До этого президент России Владимир Путин говорил, что вооружение, которое Запад поставляет Украине, попадает на "черные рынки".

Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают мирному урегулированию конфликта, а также создают угрозу столкновения РФ со странами НАТО.