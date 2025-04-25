Пакистан открыл огонь по постам вдоль линии контроля с Индией

News18: Пакистан открыл огонь по нескольким постам вдоль линии контроля с Индией
Пакистан открыл огонь по нескольким постам вдоль линии контроля с Индией, вызвав ответ индийских войск.
«В некоторых местах на линии контроля имели место инциденты с применением стрелкового оружия, инициированные Пакистаном», — передаёт News18.
Отмечается, что сообщений о жертвах не поступало.
Ранее стало известно, что Индия может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном.
Комитет нацбезопасности Пакистана также заявил, что ответит на меры Индии после теракта в Кашмире.