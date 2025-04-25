США планируют предоставить ВМС Тайваня беспилотники JUMP 20

США рассматривают возможность предоставления военно-морским силам Тайваня беспилотных летательных аппаратов JUMP 20.

Об этом пишет Taipei Times, отмечая, что целью данных мер является укрепление возможностей разведки на средней и дальней дистанции.

«JUMP 20 входит в первую волну беспилотников, разработанных в рамках программы США Future Tactical Uncrewed Aircraft System Program, и помимо Вооружённых сил США поставлялся только Украине и Тайваню», — говорится в статье.

В марте США передали Тайваню первый новый истребитель F-16.