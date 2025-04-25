ВСУ оставили в Курской области ловушки для российских саперов

Украинские военные при отступлении из Курской области оставили ловушки для российских саперов. Об этом рассказал ТАСС командир инженерно-саперного взвода "Барс-Курск" с позывным "Мирон". По его словам, помимо "колокольчиков" и мин, есть "хитрые ловушки".

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"То есть, были разбросаны снаряды, которые четко видны, а через некоторое расстояние стоят противопехотные мины. Сапер подходит, думая, что сейчас он обозначит свою работу, в этот момент уже происходит взрыв", - сказал он.

"Мирон" отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили много мин в полях, зная, что Курская область - это аграрный регион с большими посевными территориями. Это проблема для комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, которая выходит в поля, подчеркнул он. Фермеры уже не раз подрывались на минах, оставленных ВСУ, добавил сапер.

23 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что саперы прочесали уже 45 населенных пунктов региона, работы ведутся еще в 28 населенных пунктах. Он добавил, что после того, как дома будут проверены, саперы приступят к обследованию сельскохозяйственных полей, а также лесополос и водоемов. Незадолго до этого в пресс-службе правительства региона сообщили, что саперы Вооруженных сил России нашли и уничтожили уже свыше 185 тысяч мин и взрывоопасных предметов в Курской области. Всего было разминировано свыше 675 километров дорог и 26 тыс. га площади региона.