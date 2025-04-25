Способ распространения инструкций по сдаче в плен для ВСУ раскрыли

Бойцы подразделения «Днепр» распространяют в зоне своей ответственности распространяют инструкции для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по сдаче в плен через специальный бот. Способ передачи сведений раскрыло ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Основной трудностью является невозможность преодолеть реку Днепр. Но желающие имеются, просто есть огромный риск, что сами же солдаты ВСУ уничтожат тех, кто попытается сдаться в плен, как было уже неоднократно», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для сдачи в плен солдатам ВСУ достаточно перейти в бот и сообщить о своем намерении. Далее российские бойцы остаются на связи с потенциальным пленным, который выдает удобный момент для сдачи.

Ранее боец из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ по имени Александр рассказал, что на позициях он и его подразделение провели около девяти дней, после чего появился российский БПЛА и разбросал листовки с призывом сложить оружие, а также с подробной инструкцией, как сдаться в плен.