Способ распространения инструкций по сдаче в плен для ВСУ раскрыли

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Бойцы подразделения «Днепр» распространяют в зоне своей ответственности распространяют инструкции для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по сдаче в плен через специальный бот. Способ передачи сведений раскрыло ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Способ распространения инструкций по сдаче в плен для ВСУ раскрыли
© globallookpress.com

«Основной трудностью является невозможность преодолеть реку Днепр. Но желающие имеются, просто есть огромный риск, что сами же солдаты ВСУ уничтожат тех, кто попытается сдаться в плен, как было уже неоднократно», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для сдачи в плен солдатам ВСУ достаточно перейти в бот и сообщить о своем намерении. Далее российские бойцы остаются на связи с потенциальным пленным, который выдает удобный момент для сдачи.

Ранее боец из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ по имени Александр рассказал, что на позициях он и его подразделение провели около девяти дней, после чего появился российский БПЛА и разбросал листовки с призывом сложить оружие, а также с подробной инструкцией, как сдаться в плен.

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