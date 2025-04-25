Лавров рассказал, по каким целям на Украине наносит удары Россия

ТАСС

Вооруженные силы России наносят на Украине удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров рассказал, по каким целям на Украине наносит удары Россия
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"Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент [РФ Владимир] Путин говорил об этом уже много раз, и в этот раз ситуация не отличается", - заявил он в интервью американской телекомпании CBS, фрагмент которого был опубликован в четверг. Полная версия интервью выйдет в воскресенье.

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