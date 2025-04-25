Российский боец заставил отступить украинских диверсантов

Ефрейтор Анатолий Таничев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) вступил в бой с украинскими диверсантами, заставив их отступить. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что во время выполнения боевой задачи Таничев заметил группу диверсантов, передвигавшихся в сторону Российской армии. Боец незамедлительно сообщил об этом командованию, после чего занял выгодную позицию и вступил в бой.

«Находясь под постоянным огневым воздействием и атаками вражеских квадрокоптеров с системами сброса, Антон вел прицельный огонь из стрелкового оружия, одновременно передавая координаты минометному расчету о перемещениях врага, благодаря чему не допустил его дальнейшего продвижения. Понеся потери, боевики отступили», — сообщили в оборонном ведомстве.

Действия Таничева позволили своевременно вычислить диверсантов и предотвратить их действия.

Ранее стало известно, что штурмовик из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель в зоне спецоперации, несмотря на полученное ранение. С собой у бойца было четыре магазина, еще три он нашел внутри здания, где оборонялся.