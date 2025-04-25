Силы ПВО перехватили беспилотники  на подлете к российской авиабазе в Сирии

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на подлете к российской авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

В марте сообщалось, что российские военные укрыли на своей авиабазе Хмеймим спасающихся от казней мирных жителей Латакии и Тартуса.

В феврале глава Минобороны Сирии Абу Касра заявил, что военные базы России останутся, если Сирия получит выгоду.