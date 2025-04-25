На Украине признали гибель военнопленных при крушении Ил-76

На Украине признали гибель своих военнопленных при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области после того, как по нему был нанесен удар ракетой Patriot. Об этом заявил заместитель главы МВД Леонид Тимченко в интервью украинскому изданию «Цензор.НЕТ».

По его словам, Киев получил более 500 фрагментов тел около 60 украинских пленных, которые находились в сбитом 24 января 2024 года Ил-76.

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Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в сбитом Ил-76 не было бойцов ВСУ.