Гладков заявил об отсутствии пострадавших при ударе ВСУ по храмовому комплексу

Говорит Москва

По словам губернатора Белгородской области, атака ВСУ на «Новый Иерусалим» в Сухареве была целенаправленной и спланированной.

Гладков заявил об отсутствии пострадавших при ударе ВСУ по храмовому комплексу
© Белгородская и Старооскольская епархия
«В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины. Мы чётко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары», — написал Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Как ранее сообщали в Белгородской и Старооскольской епархии, пожар произошел в деревянном храмовом комплексе Новый Иерусалим в результате сброса боеприпасов с дронов ВСУ.

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