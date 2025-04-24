Названо число авиаударов США по Йемену за два месяца

Американские военные бомбят Йемен уже несколько недель подряд. В марте и апреле было нанесено не менее 680 ударов. Атака ведется почти полностью с воздуха и часто с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает портал Axios.

Нефтяной порт Рас-Иса на западном побережье Йемена был одной из последних целей американцев. В результате нападения погибли 74 человека и еще больше получили ранения. На спутниковых снимках видны разрушенная инфраструктура и следы взрывов.

По данным Fox News и The War Zone, с начала марта хуситы сбили несколько беспилотников MQ-9 Reaper. Стоимость каждого из них составляет десятки миллионов долларов. Повстанцы также забросали Красное море и Аденский залив ракетами и беспилотными летательными аппаратами со взрывчаткой.

Главный закупщик вооружений Пентагона Билл Лапланте сообщил изданию, что арсенал хуситов становится все более совершенным.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить Красное и Аравийское моря, чтобы заставить израильское правительство обеспечить Газу гуманитарной помощью.