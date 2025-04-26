ВСУ попытались атаковать российский регион при помощи БПЛА

В ночь на 26 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал чиновник.

Он отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. О разрушениях также не сообщается.

Власти сообщили о массированной атаке ВСУ на российский регион

Днем 25 апреля Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью также сбили беспилотник ВСУ. Подробности об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.