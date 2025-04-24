Польша планирует возобновить производство танков

Польша намерена в ближайшее время возобновить производство танков. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Польской группы вооружений (PGZ) Аркадиуш Бонк, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.

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«Польша будет производить танки на заводах, принадлежащих Польской группе вооружений, в нашей стране в ближайшее время», — отметил он.

По словам Бонка, переговоры о производстве южнокорейских танков К2(PL) находятся на финишной стадии.

В январе стало известно, что Польша получила первую партию танков Abrams производства США в их новейшей версии M1A2SEPV3. Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что партия насчитывает 28 единиц техники. Сначала танки пройдут проверку, а затем их направят в польскую армию.

Позже глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Дариуш Луковский сообщил, что в случае начала военного конфликта имеющихся у польской армии боеприпасов хватит только на одну или две недели. При этом Луковский уточнил, что некоторых боеприпасов хватит всего на пять-семь дней военных действий. Он добавил, что Польша сможет накопить необходимый для длительного ведения военных действий запас снарядов только через два-три года.