Известный политолог Сергей Марков рассказал о том, что массированно ударив дронами по Крыму, ВСУ нанесли "политически важный военный удар".

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По словам Маркова, это - ещё одно заявление нелегитимного украинского президента Зеленского, что он не признает Крым российским, ни что США имеют право признать Крым российским.

"По сути это и удар ВСУ по Крыму и удар Зеленского по Трампу", - считает политолог.

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По этом этот удар можно считать ударом Европы по планам Трампа выйти на мир уступками России.

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