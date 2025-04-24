Депутат сказал, когда Россия может применить ядерное оружие

Заместитель председателя комитета по обороне нижней палаты российского парламента Юрий Швыткин сообщил, что ядерное оружие - это фактор сдерживания, но если противник пренебрегает сигналами, то тогда потенциал нужно реализовывать.

«В случае, если само существование нашей страны окажется под угрозой, то мы этого не допустим и можем использовать ядерное оружие. Но хочу отметить, это должно делаться только в крайней необходимости», — сказал депутат «Газете.Ru».

Шойгу: Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко призвал ускорить производство баллистических ракет средней дальности «Орешник».