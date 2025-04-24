Испания расторгла контракт на закупку боеприпасов у Израиля

Испания отказалась от заказа 15,3 млн патронов у израильской компании IMI Systems в знак протеста против действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что соответствующий шаг Мадрида оставит без патронов гражданскую гвардию Испании. Также королевству придётся выплатить израильской стороне всю сумму за предполагаемую поставку патронов (€6,6 млн).

Ранее глава МИД Израиля поручил отозвать посла из Испании из-за решения Мадрида признать Палестину.

Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес сказал, что Испания готова исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) в случае ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.