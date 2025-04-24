Япония первой в мире испытала рельсовую пушку морского назначения

Морские силы самообороны Японии (JMSDF) сообщили о проведении первых в мире испытаний рельсовой пушки, смонтированной на корабле. Ранее страна уже тестировала наземные прототипы подобной системы. Об этом сообщает издание New Atlas.

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В подтверждение успешного испытания JMSDF опубликовали видеоматериалы и изображения работы орудия, сделанные в процессе инспекции командованием.

Рельсовая пушка представляет собой тип электромагнитного ускорителя масс. Принцип ее действия основан на разгоне токопроводящего снаряда вдоль двух параллельных направляющих под действием мощного электрического импульса. В отличие от пушек Гаусса, где снаряд не контактирует со стенками ствола, в рельсотронах происходит скольжение, вызывающее износ рельсов. Однако ключевым преимуществом этой технологии является высокий коэффициент полезного действия, который может превышать 35%, что потенциально обеспечивает снарядам гораздо более высокие скорости по сравнению с традиционными артиллерийскими системами. Эффективность установки напрямую зависит от мощности и емкости ее источников питания.

Разработкой японской системы занимается Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA). Проект стартовал в 2016 году, и за последние три года на него было выделено 46,3 миллиарда иен (около $300 млн).

По доступным данным, испытанный прототип способен разгонять 40-миллиметровые снаряды до скорости 6,5 Маха (примерно 7963 км/ч), используя импульс энергии в 5 мегаджоулей (МДж). В рамках следующего этапа испытаний планируется увеличить энергию выстрела до 20 МДж. Установка была смонтирована на борту экспериментального корабля Морских сил самообороны Японии JS Asuka (ASE-6102).

Разработкой аналогичных электромагнитных орудий занимаются и другие страны, включая США, государства Европейского Союза и Китай. В то время как работы в США, по некоторым сообщениям, замедлились, Китай активно развивает эту технологию с целью применения как в военных целях, так и для гражданских задач, таких как транспортные катапульты и даже запуск грузов в космос.

Главной задачей для Японии на текущем этапе развития рельсотронов является создание эффективного средства противодействия гиперзвуковым видам вооружения. Достижение этой цели сопряжено с серьезными техническими вызовами, в первую очередь связанными с необходимостью оснащения снарядов быстродействующей электроникой, способной выдерживать экстремальные перегрузки при ускорении и обеспечивать наведение на маневрирующие гиперзвуковые цели.