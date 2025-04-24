В Белоруссии вынесли приговор сражавшимся в составе ВСУ гражданам

В Белоруссии суд заочно приговорил к тюремному заключению пять членов «Полка Кастуся Калиновского», который сражается в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в своем Telegram-канале Генеральная прокуратура республики.

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Как отметили в ведомстве, всех подсудимых признали виновными в участии, а также вербовке и подготовке лиц к участию в вооруженном конфликте на территории другого государства. Суд также посчитал, что некоторые из них занимались вербовкой и вовлечением граждан в террористическую деятельность.

Кроме того, командиров батальонов «Литвин» и «Волод» признали виновными в организации деятельности структуры, признанной террористической, руководстве подразделением экстремистского формирования и других преступлениях. Двух бойцов указанных батальонов также обвинили в участии в террористической организации и экстремистского формирования.

Как уточнили правоохранители, суд приговорил фигурантов дела к тюремным срокам от 12 до 20 лет.

Ранее Лукашенко заявил, что враги Белоруссии при участии полка имени Кастуся Калиновского и войск НАТО готовятся ввести военный контингент на территорию республики. Он добавил, что Минск располагает документами, подтверждающими подготовку к операции.