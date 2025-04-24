ВС РФ уничтожили замаскированные укрытия ВСУ на харьковском направлении

Российские военные из числа группировки "Север" уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в лесном массиве в Харьковской области были обнаружены блиндажи и огневые позиции с живой силой ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленным вражеским целям. Выждав подходящий момент, операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили блиндаж и военнослужащих ВСУ", - сказали там.

Также Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ.