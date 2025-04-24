Российские бойцы изменили САУ 2С5 "Гиацинт-С" до неузнаваемости

В Telegram-канале "VБроне31" показали работу 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С". Гусеничная машина предстала в этом видео в необычном для себя виде, она получила дополнительную защиту в виде противодронных экранов, закрывающих крышу корпуса и корму.

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Причем создатели "мангалов" предусмотрели возможность свободного подъема пушки, а удобство работы экипажа обеспечили установкой сзади своеобразных "ворот", которые открываются во время заряжания орудия.

Гусеницы и опорные катки, а также другие элементы ходовой части прикрыты бронированными фальшбортами, также способствующими повышению выживаемости САУ в разных условиях боевых действий.

Ранее умельцы из проекта "Фронтовая броня" при содействии "Двух майоров" также демонстрировали модернизированные варианты 122-мм самоходки 2С1 "Гвоздика", защищенные варианты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", другой автомобильной техники, применяемой в зоне специальной военной операции российскими бойцами.