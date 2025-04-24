Марочко: ВСУ на протяжении всего дня атакуют Кременную ЛНР

Вооруженные силы Украины в течение всего дня наносят удары по Кременной в Луганской Народной Республике, в том числе беспилотниками. Из-за непрекращающихся ударов на этот момент невозможно определить, какой урон гражданской инфраструктуре нанесли удары ВСУ, а также уточнить данные о пострадавших, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Населенный пункт Кременная обстреливается, и наносятся удары с БПЛА на протяжении целого дня. На данную минуту обстрелы до сих пор продолжаются. Информация о жертвах и разрушениях сейчас собирается, но ввиду того, что очень сложная обстановка в городе, оперативно собирать информацию не получается. Сейчас, прежде всего, люди находятся в укрытиях для того, чтобы обезопасить себя. И после того, как прекратятся атаки со стороны украинских боевиков, будет более полная информация", - сказал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ ударили по Кременной беспилотником, а также обстреляли город и Кременской район кассетными боеприпасами. Ранения получили два мирных жителя. Позже военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что пострадавшие - водитель такси и воспитательница детского сада. Как уточнила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, пострадавшая женщина находится в коме.