Гросси: боевые действия возле ЗАЭС стали почти ежедневными

Боевые действия поблизости от Запорожской АЭС (ЗАЭС) стали практически повседневным явлением, это угрожает ядерной безопасности станции. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"То, что раньше было практически немыслимо - свидетельство военных действий вблизи крупного ядерного объекта, - стало практически ежедневным явлением и обычной частью жизни крупнейшей в Европе атомной электростанции. С точки зрения ядерной безопасности такая ситуация явно не является устойчивой. МАГАТЭ по-прежнему стремится сделать все возможное для предотвращения ядерной аварии", - приводит пресс-служба агентства слова Гросси из еженедельного отчета.

Как отметил глава МАГАТЭ, инспекторы агентства на ЗАЭС накануне были вынуждены укрыться в помещении из-за звуков выстрелов возле административного здания станции.

Администрация объекта проинформировала их о том, что инцидент был связан с угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов. Гросси также подчеркнул, что инспекторы организации слышали взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции "почти каждый день в течение прошлой недели".