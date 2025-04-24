Адвокат: до вступления приговора в силу Попов остается генерал-майором

Осужденный военным судом в Тамбове бывший командующий 58-й армией Иван Попов до вступления приговора в силу остается в звании генерал-майора, сообщил ТАСС адвокат Сергей Буйновский.

"Иван Иванович не виновен и не лишен воинского звания до вступления приговора в законную силу", - сказал защитник.

По его словам, кассационная инстанция также может отменить приговор, отправить уголовное дело на новое рассмотрение или оправдать его подзащитного.

В четверг суд приговорил Попова к пяти годам колонии, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Также он лишен воинского звания. Второго фигуранта дела, бизнесмена Сергея Моисеева суд приговорил к 4 годам колонии.

Следствием и судом установлено, что в период с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. К своей преступной деятельности Попов и Цоков привлекли Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью.