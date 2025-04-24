Названо число погибших в спецоперации граждан Абхазии

66 граждан Абхазии, принимавших участие в боевых действиях на стороне России, погибли в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил посол республики в Москве Алхас Квициниа, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас на фронте находятся несколько сотен граждан Абхазии, но точное число абхазов, участвующих в сражениях, остается неизвестным из-за наличия у многих из них российского гражданства. Он добавил, что помимо 66 погибших военных есть и пропавшие без вести. Дипломат заключил, что эта цифра отражает безвозвратные потери.

Ранее на границе России с Абхазией был задержан лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба. Члены организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 — 1993 годов «Аруаа» обратились к действующему президенту Абхазии Бадры Гунба с требованием отреагировать на произошедшее.

До этого в Абхазии сформировали правительство. Гунба назначил себе пять вице-премьеров.