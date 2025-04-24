В МО Казахстана отреагировали на информацию о подготовке к войне с Россией

Информация, что принятый в Казахстане закон «О территориальной обороне» направлен против России, не соответствует действительности. Об этом заявили в МО республики.

В ведомстве отметили, что Россия является стратегическим партнёром Казахстана, а сам закон направлен на укрепление безопасности внутри республики.

«Таким образом, утверждения о якобы антироссийской направленности проекта закона… не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов», — говорится в публикации, текст которой приводит портал Stopfake.

Токаев: в Казахстане никто не имеет права навязывать, на каком языке говорить

Ранее глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу анонсировал визит президента республики Касым-Жомарта Токаева в Россию.