СМИ: удар по объектам ВПК в Киеве ночью стал мощнейшим за все время

Цели в Киеве подверглись одной из самых сильных атак с начала СВО в рамках ночного ракетного удара по объектам ВПК Украины, пишет Telegram-канала War Gonzo.

«По сообщениям из украинского сегмента сегодня ночью Киев подвергся одной из самых масштабных ракетных атак с воздуха и с земли. Зафиксировано около десяти пусков баллистики», — говорится в сообщении.

Как утверждается, количество крылатых ракет «тоже исчисляется десятками», а ракетному удару предшествовал массированный удар «Гераней».

Министерство обороны подтвердило, что ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.

Были атакованы предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также производства ракетного топлива и порохов.