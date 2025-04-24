СМИ: удар по объектам ВПК в Киеве ночью стал мощнейшим за все время

War Gonzo: удар по объектам ВПК в Киеве ночью стал мощнейшим за всё время
Цели в Киеве подверглись одной из самых сильных атак с начала СВО в рамках ночного ракетного удара по объектам ВПК Украины, пишет Telegram-канала War Gonzo.
«По сообщениям из украинского сегмента сегодня ночью Киев подвергся одной из самых масштабных ракетных атак с воздуха и с земли. Зафиксировано около десяти пусков баллистики», — говорится в сообщении.
Как утверждается, количество крылатых ракет «тоже исчисляется десятками», а ракетному удару предшествовал массированный удар «Гераней».
Министерство обороны подтвердило, что ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.
Были атакованы предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также производства ракетного топлива и порохов.