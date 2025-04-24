Минобороны Казахстана высказалось о подготовке к войне

Астана не готовится к войне, а проект закона «О территориальной обороне» (тероборона, ТрО) не направлен против Москвы. Об этом заявили в Минобороны Казахстана, передает портал Stopfake.kz.

«Министерство обороны Республики Казахстан считает необходимым дать официальные разъяснения, чтобы предотвратить искажение фактов и недобросовестные интерпретации. Данный законопроект направлен исключительно на укрепление внутренней безопасности страны и не содержит антироссийской направленности», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Представители Министерства подчеркнули, что Россия является стратегическим партнером республики, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как пояснили в Минобороны, закон разрабатывается для обеспечения внутренней стабильности, защиты населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности в условиях военного положения или иных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, отмечается, что бригады теробороны размещают с учетом логистических, географических и демографических особенностей регионов, а не в ответ на внешние угрозы.

В апреле нижняя палата парламента Казахстана одобрила проект закона «О территориальной обороне». Документ подразумевает развертывание на границе с Россией самой крупной группировки теробороны, в которую войдут не менее восьми бригад.