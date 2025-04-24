Российские войска заняли Богдановку в ДНР

Российские войска освободили Богдановку в ДНР
Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Богдановка на территории Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что населенный пункт удалось освободить подразделениям группировки войск «Центр» в результате активных действий.
Также отмечено, что в зоне ответственности группировки нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Криворожье, Лысовка, Водянское, Удачное (ДНР), а также Межевая и Новоподгорное (Днепропетровская область).
При этом неприятель за сутки потерял до 410 боевиков, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры освобождения Сухой Балки бойцами ВС РФ. Сам населенный пункт был взят под контроль совсем недавно, 22 апреля.