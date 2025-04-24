Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Богдановка на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что населенный пункт удалось освободить подразделениям группировки войск «Центр» в результате активных действий.

Также отмечено, что в зоне ответственности группировки нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Криворожье, Лысовка, Водянское, Удачное (ДНР), а также Межевая и Новоподгорное (Днепропетровская область).

При этом неприятель за сутки потерял до 410 боевиков, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры освобождения Сухой Балки бойцами ВС РФ. Сам населенный пункт был взят под контроль совсем недавно, 22 апреля.