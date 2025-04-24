Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что под контроль России может перейти еще больше территорий и Украина «ничего не сможет с этим поделать». Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По мнению Джонсона, Украина потеряет контроль над Днепропетровском и Cумами. Экс-аналитик ЦРУ считает, что спасти украинское руководство может только президент США Дональд Трамп - для этого потребуется «вывод американских советников» и остановка финансирования ВСУ.

«Возможно, они [ВС РФ] даже займут Киев и Одессу перед тем, как все это закончится. И украинцы ничего не смогут с этим поделать», - подчеркнул Джонсон.

СМИ писали, что 23 апреля на переговорах в Лондоне США предложили украинской и европейской делегациям признать Крым российским и заморозить боевые действия. Financial Times отмечала, что Россия предлагала заморозить конфликт по нынешней линии соприкосновения войск.

Как заявляли источники СМИ в Киеве, среди американских предложениях «есть идеи, с которыми Киев согласен, и те, с которыми - нет». Публично Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает Крым российским «юридически». Незадолго до этого глава Госдепартамента США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон откажется от участия в урегулировании, если стороны не заключат сделку в ближайшее время.

Позже Трамп заявил, что публичные высказывания Зеленского об отказе признать Крым российским «очень вредят» переговорам. Президент США подчеркнул, что Крым был потерян Украиной много лет назад и «даже не является предметом обсуждения».