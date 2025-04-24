Раскрыта модель атаковавших Татарстан беспилотников

Атаковавшие Татарстан дроны идентифицировали как UJ-22 Airborne и «летучая лисица». Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

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23 апреля украинские войска попытались нанести удар по Елабуге в Татарстане. Атака была отражена.

По данным канала, каждый из участвовавших в налете беспилотников способен нести по меньшей мере 80 килограммов взрывчатки. Дальность их полета составляет около 800 километров.

Ранее падение одного из долетевших до Татарстана беспилотников сняли на видео. На нем видно огненный шар, падающий с большой высоты. Также на кадрах можно заметить облако дыма — вероятно, в этом месте был перехвачен беспилотник.