Российские войска продвигаются на ряде направлений, тесня Вооруженные силы Украины, при этом неожиданно удачно развивается наступление в районе Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом со ссылкой на военкоров пишет «Царьград».

По данным издания, тяжелые бои «идут на всех направлениях фронта» и «особенно горячей» стала обстановка вокруг Дзержинска (Торецка), где на западной окраине остается украинский гарнизон, «постепенно проваливающийся в «мешок»».

«На Дзержинском (Торецком) направлении наши парни зашли в Петровку восточнее Дзержинска. Бои идут за опорные пункты в квартале улиц Степной и Энгельса. Также в этом районе ВС РФ вышли на окраины Новоспасского», - пояснил военкор Евгений Лисицын.

По данным канала «Два майора», российские войска продолжают развивать наступление юго-западнее Дзержинска и «закрыли «карман»» на западной окраине Нелеповки.

«Подтвержден контроль над Сухой Балкой. В результате долгих тяжелых боев освободили Тарасовку, продолжив наступление», - уточнили авторы канала.

Также идут бои и на Запорожском направлении, у Каменского и Малой Токмачки. Активное продвижение идет и по направлению к Богатырю. Всего километр, по данным Лисицына, остается до Зверево на Красноармейском (Покровском) направлении, там также идут бои.

ВС России вошли и в Горналь в Курской области, а в Белгородской области уничтожены штурмовые группы ВСУ, которые пытались прорваться на территорию Краснояружского района.

Напомним, что 7 февраля Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска (Торецка). В боях за город участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии, добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

А в начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области, освободив более 1,1 тысячи квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских войск были отбиты свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджа. 22 апреля стало известно, что подразделения группировки «Север» освободили Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области.