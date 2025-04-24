Боец Гаечка: ВСУ сделали основной упор в обороне Тарасовки на беспилотники

Вооруженные силы Украины при обороне Тарасовки в Донецкой Народной Республике сделали основной упор на беспилотную авиацию. Как рассказала ТАСС оператор БПЛА 33-го полка Южной группировки войск с позывным Гаечка, для подхода к населенному пункту необходимо было "лишить противника глаз".

"Когда мы сюда заехали, небо было полностью под противником. То есть как таковой пехоты у противника здесь почти не было. Здесь был контроль конкретный с неба, и удары только с неба были. Мы сначала разведывали все позиции, выявляли точки БПЛА и уничтожали полностью. Мы работали сначала чисто по точкам БПЛА, чтобы у врага не было "глаз" - он ни корректировать не мог, ни пехоту свою вести", - сказала военнослужащая.

Наряду с работой по расчетам ВСУ, российские операторы БПЛА также пресекали попытки украинской стороны подтянуть резервы и обеспечение. Все это дало возможность пехоте зайти в населенный пункт и успешно выполнить задачу.

23 апреля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Тарасовка в ДНР.