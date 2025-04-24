Большинство граждан Польши против отправки войск на Украину

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Согласно результатам социологического исследования, большинство граждан Польши не поддерживают отправку своих войск на Украину даже после окончания боевых действий.

Граждане Польши высказали позицию по отправке войск на Украину
© РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты социологического исследования, проведённого лабораторией Opinia24.

Как сообщается, против направления польских войск на Украину высказались большинство – 56% участников опроса.

Отмечается, что наибольшее количество сторонников отправки войск наблюдается среди молодежи (18-24 года), где 36% респондентов поддерживают такую инициативу.

Противники этой идеи составляют 66% в возрастной группе 25-29 лет. Кроме того, исследование показало, что сторонников отправки войск больше всего среди избирателей коалиции «Левых» (48% «за» и 39% «против»), в то время как люди, голосовавшие за коалицию «Конфедерация» выражают наибольший процент несогласия (82% против).

Ранее международный обозреватель Марцин Скальски заявил в своём материале для Myśl Polska, что вопрос о российско-украинской границе не имеет значения для Варшавы.

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