Согласно результатам социологического исследования, большинство граждан Польши не поддерживают отправку своих войск на Украину даже после окончания боевых действий.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты социологического исследования, проведённого лабораторией Opinia24.

Как сообщается, против направления польских войск на Украину высказались большинство – 56% участников опроса.

Отмечается, что наибольшее количество сторонников отправки войск наблюдается среди молодежи (18-24 года), где 36% респондентов поддерживают такую инициативу.

Противники этой идеи составляют 66% в возрастной группе 25-29 лет. Кроме того, исследование показало, что сторонников отправки войск больше всего среди избирателей коалиции «Левых» (48% «за» и 39% «против»), в то время как люди, голосовавшие за коалицию «Конфедерация» выражают наибольший процент несогласия (82% против).

Ранее международный обозреватель Марцин Скальски заявил в своём материале для Myśl Polska, что вопрос о российско-украинской границе не имеет значения для Варшавы.