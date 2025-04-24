NYT: Пакистан и Индия находятся на грани военного конфликта

Эскалация отношений между Индией и Пакистаном может перерасти в новый вооруженный конфликт.

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Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Индийская эскалация уже началась вчера вечером, и она будет иметь больший масштаб, чем в феврале 2019 года», — заявил пакистанский аналитик Сайед Мухаммед Али.

Высокопоставленный представитель пакистанских служб безопасности на условиях анонимности заявили, что Пакистан будет осторожно подходить к любой эскалации по принципу «око за око», но будет пресекать вторжения Индии, если они произойдут.

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы. По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», зашедший на союзную территорию из Пакистана.