19FortyFive одним словом описал бомбардировщик ВКС России Ту-160

Американское издание 19FortyFive одним словом описало сверхзвуковой бомбардировщик ВКС России Ту-160: он — «незаменимый». Как считают эксперты, самолёт разработанный в СССР, сейчас является страшным стратегическим оружием, которое применялось как в Сирии, так и для выполнения задач СВО.

Как отмечается в статье, СССР создавал бомбардировщик, который мог бы проникнуть территорию противника на высокой скорости и большой высоте, неся при этом как обычную, так и ядерную боевую нагрузку.

Ту-160 способен совершать полёты в любую погоду, днём ​​и ночью, использует электродистанционное управление и оснащён трёхстоечным шасси, хвостовым колесом и тормозным парашютом, пишут авторы.