Шойгу выступил с заявлением о ядерном ответе на агрессию Запада

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны западных стран, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

По его словам, применение возможно при угрозе для России или Белоруссии, включая применение против них обычного оружия, передает ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что Россия внимательно следит за военными приготовлениями европейских государств. Он отметил, что в случае совершения недружественных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности, российская сторона считает правомерным принятие симметричных и асимметричных мер, чтобы пресечь такие действия.

Шойгу заявил об угрозе создания азиатского аналога НАТО

Ядерное сдерживание распространяется на государства и коалиции, рассматривающие Россию как потенциального противника, обладающие оружием массового поражения или значительным обычным военным потенциалом, а также на страны, предоставляющие ресурсы для агрессии против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова незамедлительно ответить на возможные шаги США по возобновлению ядерных испытаний.