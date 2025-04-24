Юный штурмовик и командир-блондинка: кто взял под контроль Тарасовку

«Комсомольская правда» рассказала о нескольких военнослужащих ВС РФ, участвовавших в боевых действиях в районе донецкого села Тарасовка. Среди них - молодой человек с позывным «Беркут», который держался на занятой позиции 46 дней, и командир отряда беспилотников, «красавица-блондинка» с позывным «Гаечка».

Накануне, 23 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Южная» полностью вытеснили силы ВСУ из села Тарасовка в ДНР. «КП» отмечает, что Тарасовка - небольшое село с одной улицей и один крупным зданием - школой, но этот населённый пункт был особенно важен, так как в трех километрах от него проходит дорога между Константиновкой и Красноармейском (на Украине город называют Покровском).

Перерезать эту дорогу было важной стратегической задачей для ВС РФ. В ее выполнении участвовали бойцы 33-го полка 20-й мотострелковой дивизии.

«Мы выдавливали противника, отталкивали его, закреплялись на его позициях. По подвалу, который мы заняли, били то камикадзе, то «баба яга» [дроны - прим.ред.] со сбросами. Сколько было ударов, мы не считали. Десятки. Они в одну точку долбили, надеялись, что мы выйдем. Но мы держались», - рассказал газете штурмовик «Беркут».

«Комсомольская правда» отмечает, что он держался на занятой позиции в Тарасовке 46 дней. Все это время он питался сбрасываемой с дронов тушенкой и галетами, подобрать которые под обстрелами было непросто.

В штурмовой группе «Беркута» было три человека. Старшего с позывным «Черкес» ранило на пути к селу и ему пришлось вернуться, второй молодой военный («Рыжий») получил ранение уже в самой Тарасовке, и тоже выбыл. В итоге «Беркут» встретил штурмовика из соседнего батальона и они стали держать оборону вместе.

«Я молился. Открывал на телефоне фотографии родных. Повторял, что меня ждут дома, что я обязан вернуться живым», - рассказал «Беркут».

Вместе с напарником они держались, пока не подошло подкрепление. Недавно «Беркут» был награжден медалью «За отвагу» за боевые действия 2024 года - за взятие Новомихайловки. Там он получил ранение в ногу и до сих пор немного хромает, отметила «Комсомольская правда».

«Гаечка» - ещё один удивительный человек из 33-го полка. Стройная красавица-блондинка с длинной копной волос. С макияжем и маникюром. Бывший фитнес-тренер из Нижнего Новгорода. <…> Милая с виду «Гаечка» поразила больше целей, чем Джон Рэмбо в кино, - рассказала газета.

«Гаечка» командует отрядом БПЛА. Она подписала контракт в 2022 году, отправившись вслед за «будущим бывшим мужем». «Гаечка» рассказала, что в военкомате сначала даже разговаривать с ней не хотели и грозили вызвать полицию, но она настояла на своем. Сначала оказалась в вещевой службе, затем выучилась на оператора беспилотника и теперь командует отрядом из 40 бойцов-мужчин.

«Инструктор говорил, что учить меня бесполезно, что никогда в жизни я летать не буду. Но я выучилась, подписала новый контракт и поехала в Авдеевку. Потом были Новомихайловка, Константиновка…» - рассказала «Гаечка».

По словам «Гаечки», ей было сложно доказать, что она - хороший боец и командир, но когда эффективность ее работы стала очевидна, «вопросов больше не было». «Гаечка» работает с квадрокоптерами, дистанция до противника чаще всего составляет от двух до четырех километров.

«Когда начали работать в Тарасовке, небо полностью контролировалось противником. <…> Их антенны стояли повсюду. Мы начали разбивать БПЛА-шные точки, чтобы наши штурмовики могли зайти», - подчеркнула военнослужащая.

Как рассказала «Гаечка», когда дроны-разведчики ее отряда выявляют цель, координаты передаются операторам FPV-дронов, в течение десяти секунд эти беспилотники вылетают и «отрабатывают цель.